Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj zanechal na místě krádeže své doklady

TEPLICKO - Školácká chyba vedla k jeho rychlému dopadení; Viděli jste nehodu?

Ve čtvrtek 23. února ve 2 hodiny ráno došlo k vloupání do chaty na Moldavě. Majiteli, který měl v chatě zabezpečovací zařízení, přišlo na mobil hlášení o narušení objektu. Vyrozuměl policii a současně se ke své chatě vydal po své trase. Duchcovští policisté vyjeli na místo ve stejnou dobu a s majitelem se u chaty sešli. Jejich příjezd však zahlédl zloděj a z místa utekl neznámo kam. Před chatou však ponechal zaparkované auto naložené ukradenými věcmi, jako například motorové pily a motorkářské vybavení. Při prohlídce chaty bylo zjištěno, že násilným poškozením zloděj vnikl jak do kůlny, tak i dovnitř. V chatě pak byl nalezen batoh, který tam pachatel zapomněl. Ke vší smůle v něm měl i osobní doklady. Následným šetřením k vozidlu a z nalezených dokladů se podařilo zjistit totožnost nezvaného návštěvníka. Policisté si pro něj zajeli přímo do místa bydliště. Navíc se zjistilo, že se jedná o zkušeného recidivistu, který již za krádeže seděl ve vězení. Na policejním oddělení bylo 38letému muži z Hostomic sděleno podezření z krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. O jeho trestu bude rozhodovat soud.



Viděli jste nehodu?

K dopravní nehodě mělo dojít dne 12.08.2023 v době od 19:35 do 19:38 hodin v ulici Bohosudovská v Sobědruhách. Dosud nezjištěný řidič neznámého vozidla se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do vpravo zaparkovaného vozidla MERCEDES-BENZ CITAN. Pravděpodobný viník z místa ujel, aniž by nehodu oznámil. V případě jakýchkoliv poznatků zavolejte na dopravní inspektorát v Teplicích, tel. 974439260.

27. února 2023

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

