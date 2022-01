Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj zamířil do sklepních kójí

BEROUNSKO – Nevšimli jste si podezřelé osoby?

Berounští policisté šetří vloupání do čtyř sklepních kójí, odkud neznámý pachatel odcizil sportovní dresy a horské kolo.

Podle dosavadního šetření dosud nezjištěný pachatel, v době od odpoledních tří hodin 15. ledna do ranní půl deváté 16. ledna, vnikl bez poškození do bytového domu v ulici Kozinova v Berouně, kde vešel do sklepních prostor, které jsou propojeny s dalším bytovým domem. Tam vyrazil u první kóje dřevěné dveře, odkud odcizil sadu ragbyových dresů s názvem „Rugby League Beroun“ v hodnotě okolo 15 tisíc korun. U dvou sklepních kójí vypáčil dveře, přičemž z jedné odcizil horské kolo značky Decathlon. Do poslední se dostal bez jakéhokoliv poškození a nic z ní ani neodcizil.

Neznámý pachatel způsobil svým jednáním celkovou škodu přesahující 21 tisíc korun.

Ve věci policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to krádeže a porušování domovní svobody, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

V souvislosti s tímto případem se obracíme na veřejnost a prosíme o jakékoliv poznatky k možnému pachateli. Pokud jste si někoho podezřelého všimli a mohli byste nám pomoci se ztotožněním osoby, ozvěte se nám na telefonní číslo 974 872 700 nebo na mobil 602 261 882. Využít můžete také linku tísňového volání 158.

Děkujeme předem!

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

18. ledna 2022

