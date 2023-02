Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zloděj zaměřený na karvinské provozovny

Karviná - odcizil především finanční hotovost, alkohol nebo cigarety

Karvinští kriminalisté zahájili trestní stíhání proti sedmatřicetiletému muži, který se měl během prosince loňského roku a letošního ledna vloupat do téměř deseti provozoven v Karviné. Jednalo se převážně o prodejny potravin, restaurace, trafiky, ale nepohrdnul ani stánky s rychlým občerstvením. Obviněný se měl nejprve do objektů za užití síly vloupat, a poté z nich odcizit především finanční hotovost, cigarety nebo alkohol. V několika případech však narazil a po prvotní radosti „z dobře odvedené práce“ zjistil, že na něj čeká další nástraha v podobě bezpečnostní mříže či úzkého vstupního otvoru, a proto od dokonání svého činu nakonec upustil. Osudným se pachateli stalo především to, že policistům nebyl zcela neznámý, protože si ještě nedávno odpykával trest ve vězení, a to rovněž za majetkovou trestnou činnost, o čemž svědčí i téměř 20 záznamů v jeho trestním rejstříku. Svým protiprávním jednáním tak způsobil poškozeným škodu za nejméně 230.000 Kč.

Muž byl obviněn z přečinu krádeže a z přečinu poškození cizí věci, za což mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. V současné době je stíhán vazebně.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven doporučují, aby objekty řádně proti vloupání zabezpečili, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi. V případě, že již k vloupání dojde, kontaktujte policii na lince 158 a do objektu nevstupujte.

nprap. Mgr. Pavla Procházková

oddělení tisku

2. února 2023

