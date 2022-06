Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj za mřížemi

MOSTECKO - Napáchal škodu přes 300 tisíc korun.

Mostečtí kriminalisté, kteří se zabývají vyšetřováním majetkové trestné činnosti, rozpletli několik vloupaček do osobních automobilů a rodinných domů. Z intenzivního šetření a vyhodnocením důkazních prostředků vyšlo najevo, že všechny skutky má mít na svědomí muž ve věku 24 let.

Podle policistů se mladík na přelomu dubna a května vloupal do vozidla Renault, které bylo zaparkováno na třídě Budovatelů. Za použití násilí poškodil dveře nákladového prostoru, do kterého vstoupil a prohledal. Z místa odešel s vrtačkami, úhlovou bruskou, bouracím kladivem, řetězovým zvedákem a mnoho dalšího. Včetně poškození vozidla způsobil Mostečan majiteli škodu téměř 80 tisíc korun. O několik dní později měl, spolu s další osobou, překonat v jiné části města oplocení rodinného domu. Po nezvané návštěvě ze zahradního domku odcizil dvě jízdní kola, strunovou sekačku a spoustu dalšího nářadí na úpravu pozemku a způsobil tak škodu přes 30 tisíc korun. Mládenec nelenil a o pět dní později měl vytvořeným otvorem v plotě vniknout na cizí pozemek v městské části Souš. Tam nic neodcizil, ale neoprávněným vstupem způsobil tisícikorunovou škodu na majetku. V polovině května a pouhé tři dny od poslední výpravy měl za užití síly vniknout do nemovitosti ve staré mostecké zástavbě. Z prostoru dílny bral vše, co mu přišlo pod ruku. Pozornosti nenechavce neunikl vysokotlaký čistič, motorová pila a křovinořez. Bez povšimnutí muže nezůstal další zaparkovaný vůz Renault poblíž mosteckého centra. Po rozbití skleněné výplně dveří měl opět odejít s plnýma rukama nářadí všeho druhu. Poškozené společnosti zanechal hmotnou škodu 30 tisíc korun. Ke konci měsíce se podle kriminalistů vloupal do jednoho z bytů rodinného domu v Podžatecké části. Odtud odešel napakovaný čtyřmi lahvemi šampusu, fotoaparátem a jízdním kolem. Touto návštěvou připravil majitele o věci za 11 tisíc korun. Škodu několik desítek tisíc měl ve spolupráci se svým známým napáchat první červnový den. Poškozením výplně okna vstoupil do jedné z mosteckých prodejen. Tam ho zřejmě zaujaly diamantové kotouče, čističe a brousící sady, se kterými odešel. Část odcizených věcích našli strážci zákona ve křoví kousek od místa události.

Vyhodnocením zajištěných stop a výsledkem šetření vedla cesta kriminalistů k osobě 24letého muže, který byl už za majetkovou trestnou činnost soudem potrestán. Policisté Mostečana zadrželi, vyslechli a pod tíhou důkazů se téměř ke všem skutkům doznal. Všemi vloupačkami způsobil poškozeným osobám a společnostem celkovou škodu přesahující 300 tisíc korun. Odcizené věci údajně prodal za zlomek ceny a utržené peníze použil pro svoji potřebu. Od policejního vyšetřovatele si převzal sdělení obvinění ze spáchání trestných činů krádež vloupáním, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. V současné době sleduje svět přes mřížované okno vazební věznice, kam ho poslal soud na základě podnětu policistů. Tím, že muž způsobil krádežemi větší škodu, se horní hranice trestu v případě odsouzení zvyšuje až na pět let ve vězení.

prap. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

17. června 2022

