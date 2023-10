Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj z platební karty vybral 160 tisíc korun.

ÚSTECKO - Jak se říká "příležitost dělá zloděje" a zloděj jí patřičně využil.

Zloděj využil příležitosti

Policejní komisař sdělil obvinění 42letému muži z trestného činu Krádeže a Neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Obviněný využil příležitosti, kdy se majitel vozidla trošku vzdálil od svého vozidla a ze sedadla spolujezdce mu odcizil odloženou příruční tašku s doklady a platebními kartami. Vzhledem k tomu, že poškozené u platební karty měl rovněž přiložen PIN kód, tak zloděj nelenil a odjel na nedaleké parkoviště u hypermarketu a z platební karty vybral finanční hotovost ve výši 160 tisíc korun. Policistům se tato trestná činnost podařila obviněnému prokázat díky kamerovému systému nejen na parkovišti hypermarketů, ale i z kamery bankomatu. Za uvedené jednání obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 5 let.

Krádež dřeva

Chlumeckým policistům se podařili objasnit případy krádeží dřeva ze skládky v katastru obce Telnice – Varvažov. Policisté v krátké době zaznamenali několik krádeží již nařezaného dřeva. Díky jejich usilovnému nasazení i za pomocí operativní techniky se jim podařilo zadržet pachatele při činu, kdy z naloženým dřevem v dodávce odjížděl. V současné době tento 35letý muž čelí ve zkráceném případném řízení podezření z trestného činu Krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 2 let. Chlumečtí policisté se této problematice každoročně před topnou sezónou intenzivně věnují. Vždy je předpoklad, že se tyto případy budou opakovat.



Krádež vloupáním do kontejneru na nářadí

Chlumečtí policisté pátrají po pachateli, který se minulý týden v průběhu noci z 5. na 6. října u rozestaveného domu v Habrovicích vloupal do odstaveného kontejneru na nářadí. Pachatel odcizil motorovou pilu, přímočarou pilu, brusky, aku vrtačku a pět kufrů od nářadí. Majiteli tak vznikla škoda kolem 22 tisíc korun.

Ústí nad Labem 9. října 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

