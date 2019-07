Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Zloděj z Chebska dopaden

CHEBSKO – Vykrádal auta, domy a kradl i kola.

Chebští kriminalisté ve spolupráci z policisty z obvodních oddělení ve Františkových Lázních, Chebu a Plesné dopadli zloděje, který vykrádal vozidla a páchal majetkovou trestnou činnost na jejich území. Po dopadení ho obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu Krádež a z přečinů Porušování domovní svobody a Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Takového jednání se měl dopustit nejméně v 18 případech, a to v době od února až do července tohoto roku. Není však vyloučeno, že mu bude trestní stíhání rozšířeno o další skutky.

Na konci února měl v obci Skalná po rozbití okna vniknout do domu, ze kterého po prohledání odcizil televizor. Ve stejné obci o pár dní později se dopustil dalšího vloupání do jiného domu. Opět po rozbití okna vnikl dovnitř, kde prohledal několik místností a nakonec si odnesl různou elektroniku jako např. mobilní telefony, tablet a také několik zlatých šperků. Zde napáchal škodu za téměř 14 tisíc korun. Za uvedenou dobu páchání trestné činnosti se vloupal ještě do restaurace ve Františkových Lázních, odkud odcizil uschovanou kasírtašku s finanční hotovostí kolem 15 tisíc korun a notebook.

V polovině dubna se měl dopustit krádeže v obchodním domě, kde odcizil sluchátka v hodnotě kolem 500 korun. Za pokladní zónou byl však zastaven pracovníkem ostrahy, kterému ukradená sluchátka dobrovolně vydal. V dalších třech případech se zaměřil na jízdní kola a elektrokola. Jedno jízdní kolo a elektrokolo odcizil ve Františkových Lázních. Poradit si měl i se zabezpečením majitelů proti krádeži, kteří měli svá kola uzamčená zámkem. Další jízdní kolo odcizil po vloupání do kóje domu ve Skalné. V druhé polovině dubna měl společně s dalším mužem odcizit ve Skalné na dvě desítky PB lahví.

Nejvíce však obviněný muž potrápil majitele aut, kterým se vloupal do jejich vozidel. Nejméně v devíti případech měl ve Františkových Lázních, Chebu a Skalné rozbít okno u vozidel a z nich vzít vše, co mu přišlo pod ruku. Odcizil např. peněženky s finanční hotovostí, osobní doklady majitelů, mobilní telefony s příslušenstvím, sportovní potřeby, zavazadla s oblečením nebo nářadí. V jednom případě měl dokonce použít při platbě nákupu odcizenou platební kartu. Odcizené věci měl většinou prodat a takto získané peníze použít pro vlastní potřebu.

Celkem tak ve všech případech způsobil poškozeným majitelům škodu na odcizených věcech ve výši kolem 225 tisíc korun a na poškozených věcech kolem 60 tisíc korun. Takového jednání se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za stejný trestný čin odsouzen Okresním soudem v Chebu. Kriminalisté státnímu zástupci podali podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, který jej akceptoval. Soudce ho ve čtvrtek odpoledne dne 18. 7. 2019 poslal do vazební věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu.

Další trestné činnosti, které se obviněný muž dopustil, je z června tohoto roku. V tomto případě byl již chebskými kriminalisty obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu Loupež. Té se měl dopustit na konci června 2019 v brzkých ranních hodinách v Chebu. Zde přišel k muži, jenž byl v podnapilém stavu, fyzicky ho napadl a z ruky mu vzal mobilní telefon v hodnotě necelých 20 tisíc korun. Poškozenému muži mimo hmotné škody způsobil zranění, se kterým musel být lékařsky ošetřen v nemocnici. Za tento zločin mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody na dvě léta až deset let.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

19. 7. 2019

