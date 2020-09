Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj využil chvilky nepozornosti

KLADENSKO - Nezabezpečené vozidlo odcizil neznámý pachatel.

Na linku 158 bylo dne 8. září 2020 oznámeno poškozeným sedmadvacetiletým mužem odcizení osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia.

Poškozený krátce před dvanáctou hodinou dne 8. září 2020 zastavil s osobním vozidlem u odbočky ze silnice č. 118 na cestu vedoucí k prostoru letiště v katastru obce Velká Dobrá. Následně z vozidla vystoupil za účelem potřeby odchodu na toaletu. Při odchodu vozidlo nezajistil a ponechal zde i klíč v zapalování. V daném okamžiku k tomuto místu přijelo osobní vozidlo pravděpodobně značky Škoda Felicie, z kterého vystoupila neznámá osoba, která usedla do nezabezpečeného vozu a odjela neznámo kam. Tímto svým jednáním pachatel způsobil škodu, která předběžně činí 60 000,-Kč.

Policie upozorňuje řidiče, aby vždy při odchodu od vozidla, i když jen na krátkou dobu, si vždy řádně zabezpečili svá vozidla. A to, ať už se jedná o opuštění vozidla při odchodu s dítětem do školního zařízení, do obchodu jen pro drobnost, při předání věcí, odnesení tašek nebo i nutné potřeby na toaletu. Jakmile opouštíte vozidlo je nutné ho vždy bezpečně zajistit. I malá chvilka nepozornosti umí přilákat zloděje. Ponechané věci ve vozidlech jsou pro nenechavce taktéž velkým lákadlem a snadnou kořistí.

Policie vyzývá občany a především řidiče a spolujezdce, kteří v daném okamžiku tímto místem projížděli nebo se zde pohybovali po okolí a mohli zaznamenat podezřelou osobu nebo auto poblíž odcizeného vozidla Škoda Octavia v prostoru letiště v katastru obce Velká Dobrá, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. září 2020

