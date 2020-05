Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zloděj vykradl těžební stroj

BLANENSKO: Způsobil škodu přesahující půl milionu korun.

Blanenští kriminalisté v dané době vyšetřují neobvyklý případ vloupání do lesnického těžebního stroje. Dosud neznámý pachatel se vloupal z neděle na pondělí 18. května do odstaveného harvestoru v lesním porostu v k.ú. Rudice. Pravděpodobně znalý zloděj z kabiny odmontoval zásadní věci, které uvádí stroj do chodu. Odcizil řídící jednotku typu TIER 3, včetně příslušenství, elektronickou průměrku zn. John Deer a další vybavení uvnitř stroje (např. pilové řetězy, měřící kolo kácecí hlavice, sadu kulatých pilníků na pilu zn. Stihl a sadu šroubů k hydraulickým hadicím). Zloděj se vybavil také autorádiem a osobními věcmi lesního dělníka. Poté z kabiny vystoupil a ve svém doslova řádění pokračoval z venku. Po překonání visacího zámku ze skříňky, která se nachází u schůdků do kabiny, odcizil krabici s nářadím, včetně náhradních dílů k harvestoru. Za kabinou poté demontoval vodící kabely ze dvou akumulátorů .

Předběžná škoda, kterou zloděj napáchal firmě zabývající se těžbou dřeva, byla vyčíslena částkou přesahující půl milionu korun. V případě dopadení pachateli za trestný čin krádeže vloupáním hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

por. Lenka Koryťáková, 22. května 2020

Související dokumenty Harvestor I.mp3

Velikost souboru:1,1 MB / formát MP3

