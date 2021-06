Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj vykradl stan, kde spal poškozený

Kutnohorsko – Policisté varují občany, aby nenechávali v kempech cenné věci.

Čáslavští policisté vyšetřují případ krádeže, ke které došlo zřejmě v brzkých ranních hodinách dne 19. června 2021 v Čáslavi ve sportovním areálu Vodranty.

Zloděj si vybral k páchání trestné činnosti stan na volně přístupném místě v lese. Nikterak mu nevadilo, že ve stanu spí člověk. Zevnitř stanu pak odcizil zelené vojenské kalhoty s pánskou peněženkou. Poškozený přišel nejen o finance, ale i platební kartu, osobní doklady a další věci. Druhý den po oznámení byly kalhoty s opaskem a slunečními brýlemi nalezeny nedaleko stanu. Zloděj majiteli způsobil škodu za více jak osm tisíc korun.

Žádáme veřejnost o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli. Přivítáme veškeré informace vedoucí k jeho ztotožnění na bezplatné lince 158, případně na telefonním čísle čáslavského Obvodního oddělení 974 875 710.

Policisté v této souvislosti varují, aby lidé, kteří tráví rekreaci pod stany v kempech, dodržovali základní preventivní zásady. Pokud lidé vyjíždějí do přírody a stanují, měli by cenné věci, které nezbytně nepotřebují, zanechat na bezpečném místě doma. Krádeže v autokempech nebo na plochách určených ke stanování, ale také v rekreačních oblastech, bývají vždy sezónní záležitostí. Nejčastěji jde o případy, kdy zloděj v noci vnikne nikým nepozorován do stanu, kde odcizí různé osobní věci majitele. Tímto způsobem se lidem ztratily fotoaparáty, osobní doklady, peněženky i oblečení.

O naprosté bezohlednosti a drzostí zlodějů svědčí fakt, že do stanu vniknou v noci i přesto, že uvnitř spí jeho majitelé. Lidé, kteří stanují, by měli být na všechny své věci velmi opatrní. Všechny cenné věci, pokud je musí mít s sebou, by měli mít neustále při sobě. V noční době zejména během spánku, by měli mít osobní věci a cennosti uložené v horní části stanu u hlavy, nikoliv u vchodu do stanu, kde má zloděj větší šanci tyto odložené věci odcizit. Batohy, kabelky, ledvinky a další věci, ve kterých mají uloženy peněženky, mobilní telefony, osobní doklady a jiné cennosti by neměli nechávat nikdy ve stanu bez dozoru.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

25. června 2021

vytisknout e-mailem