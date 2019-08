Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Zloděj vykradl auta na parkovišti

BLANENSKO: Turistům sebral doklady, peníze i další cennosti.

V neděli 25. srpna odpoledne dostali policisté hlášení o vloupání do dvou vozidel. Auta byli zaparkované v blízkosti Horního můstku poblíž propasti Macocha, a to v době od 13.00 do 15.00 hod. V prvním případě zloděj překonal bez poškození uzamčení vozu značky Škoda Octavia. Z auta si odnesl peněženku zn. Nike s doklady, s finanční hotovostí, platební kartou a dalšími dokumenty. Způsobená škoda odcizením byla devětadvacetiletým majitelem vyčíslena na pět tisíc korun. Zloději však lup zřejmě nestačil a pravděpodobně ve stejnou dobu pokračoval ve svém jednání. U osobního vozidla zn. Fiat 500L, které patřilo polským turistům, tentokrát zámek u dveří řidiče poškodil. Po prohledání interiéru tak ze zavazadlového prostoru odcizil tašku s písemnostmi a s elektronikou. Cizinci tak přišli o černý tablet zn. Huawey a stříbrný laptop zn. Lenovo s nabíječkami. Tašku s písemnostmi, avšak bez odcizené elektroniky během dne někdo odevzdal do informačního centra v Jedovnicích. Svým jednáním dosud neznámý pachatel způsobil polským návštěvníkům Moravského krasu celkovou škodu téměř šedesát tisíc korun.

Upozorňujeme a připomínáme řidičům, že „Auto není trezor“. Nejlepší prevencí proti těmto krádežím je zlodějům nedat příležitost. Pokud je to jen trochu možné, žádné cennosti v odstavených vozidlech nezanechávat.

por. Lenka Koryťáková, 27. srpna 2019

vytisknout e-mailem