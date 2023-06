Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zloděj vozidla dopaden i obviněn

TRUTNOVSKO - Spaly v něm 2 osoby a mělo jiné poznávací značky.

V neděli 11. 6. 2023 po obědě trutnovským strážníkům oznámil poškozený muž, že zřejmě nalezl své odcizené vozidlo Opel, které je zaparkované na parkovišti před místním hotelem a dále, že jsou na něm umístěné jiné státní poznávací značky.

prodejní automatStrážníci s trutnovskými policisty vyrazili na místo, přičemž v době příjezdu se ve vozidle nacházel muž a žena, kteří zde dle jejich slov spali. Policisté lustrací zjistili, že 27letý muž je v celostátním pátrání a z těchto důvodů byl zadržen. Dále muži zákona provedli lustraci vozidla, přičemž zjistili, že je kradené, a umístěné značky, že patří jinému vozidlu, tedy že jsou odcizené. Z policejních evidencích vyšlo najevo, že vozidlo Opel Astra bylo nahlášené jako odcizené minulou středu 7. června 2023 a hned druhý den došlo k odcizení spz z vozidla Ford v Prostředním Lánově.

Včera policejní komisař zahájil proti zadrženému muži trestní stíhání pro podezření ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody. Obviněný muž se od poloviny května 2023 do doby jeho zadržení dopustil v 5 případech protiprávního jednání. Z prodejního automatu v obchodním domě odcizil sáčky legálních návykových látek za 8 tisíc korun, poté vnikl do garáže, ze které „vzal“ přepravky s pivem a nářadí za 3 tisíce korun, v prodejně si udělal nákup opět za 3 tisíce korun, přičemž odešel únikovým vchodem bez zaplacení. Minulou středu oknem vnikl do sklepa, odkud odcizil nějaké nářadí a robotický vysavač. Mimo to tam ještě našel klíče od vozidla, které měl majitel zaparkované před domem v Zilvárově ulici, tak s ním odjel. Hned druhý den si měl zajistit v Lánově nové značky ze zaparkovaného vozidla Ford.

Obviněný muž se dopouštěl majetkové trestné činnosti i přesto, že byl v posledních třech letech za krádeže odsouzen, když brány věznice opustil v lednu loňského roku.

V současné době mu hrozí až 3 roky ve vězení.

por. Pižlová Šárka, DiS.

13.6.2023, 9:30

