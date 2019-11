Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj vnikl do garáže

KLADENSKO – Pomozte ho vypátrat.

Operační důstojník včera 20. listopadu 2019 přijal na linku 158 i oznámení, že v Kladně v ulici Smečenská došlo ke krádeži elektrické koloběžky. Tu postrádá třiadvacetiletý mladík a uschovanou ji měl v garáži na pozemku v bydlišti jeho rodičů. Jedná se o koloběžku zn. Nitro Scooters 2, jejíž hodnota byla vyčíslena na 10.000,- Kč. Neznámý pachatel vnikl do nezabezpečené garáže v době od 18. listopadu 2019 16.00 hodin do 20. listopadu 2019 do 14:49 hodin.

Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Policie ČR znovu upozorňuje občany, aby zabezpečili lépe svůj majetek! Neuzamčené a volně přístupné prostory jsou velkým lákadlem pro nenechavce.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. listopadu 2019

