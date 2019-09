Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj ve sklepích

České Budějovice - Ukradl věci za 18 000 korun. (Hlasová schránka 974 221 116)

Policisté z obvodního oddělení Suché Vrbné řeší od neděle případ vloupání do sklepních kójí. K události došlo někdy během uplynulého víkendu v jednom bytovém domě v ulici Mikuláše z Husi. Neznámý pachatel vnikl za použití násilí do bytového domu a následně do sklepních prostor. Zde rovněž za použití násilí vnikl do dvou sklepních kójí, v jedné nic neodcizil, z druhé poté ukradl několik lahví alkoholu, sklenice, popruh na křovinořez a dvě motorové pily. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, dosáha výše bezmála 19 000 korun. Policisté po pachateli intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

16. září 2019

