Zloděj ve sklepě

České Budějovice - Způsobil škodu za téměř 8 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory přijali oznámení o vloupání do sklepa. Tohoto skutku se někdy v době od 8. do 13. listopadu dopustil neznýmý pachatel. V ulici Krčínova vnikl do vestibulu jednoho panelákového domu, odkud se dále dostal do sklepních prostor. U jednoho sklepa vypáčil petlici a odcizil odutd dámské horské jízdní kolo značky BTW černo bílé barvy, dále pak elektronickou vrtačku a pájicí pistoli. Celková škoda dosáhla výše 7 500 korun.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

15. listopadu 2020

