Zloděj ve sklepě

Český Krumlov – Vyšší Brod – Dostal zálusk na alkohol.

Policisté pátrají po zloději, který se v přesně nezjištěné době od 1. do 3. února 2022 vloupal do sklepní kóje jednoho z domů v ulici Pohraniční stráže ve městě Vyšší Brod. Po násilném překonání dveří se dostal do vnitřních prostor, kde odcizil dvě bedny lahvového piva a šest lahví domácího šampaňského. Majiteli tím způsobil škodu za téměř 2 000 korun.

Po zloději pátrají policisté z Lipna nad Vltavou. Občané jsou na vykrádání sklepních kójí opětovně upozorňováni Na místě je připomenout nejen obyvatelům bytových domů přiměřené zabezpečení vlastních kójí, ale i vstupů do sklepních prostor a do domů samotných, zejména pak jejich častější kontrolu.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

6. února 2022

