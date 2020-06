Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj ve sklepě

České Budějovice - Vzal vše, co mu přišlo pod ruku.

V pátek 12. června vyjížděli policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích do ulice Papírenská, kde došlo v jednom domě k vloupání. Neznámý pachatel vnikl po šesté hodině ranní nezajištěnými dveřmi do domu a dále do volně přístupného suterénu. Následně překonal zámek u sklepa a odcizil odtud dvanáctikilový pytel krmiva pro psy, z barelu, ve kterém rovněž bylo krmivo pro psy, odcizil 8 kg krmiva. Nepohrdl ani několika lahvemi vína a lahví tvrdého alkoholu. Celková škoda, kterou způsobil, dosáhla výše bezmála 4 100 korun. Po jeho totožnosti nyní policisté intenzivně pátrají.

14. června 2020

