Zloděj ve skladu

Písek - Způsobil škodu za více než 5 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Čimelicích řeší od soboty případ krádeže, kterého se někdy v době od 11. do 12. prosince dopustil dosud nezjištěný pachatel. K trestnému činu došlo v jednom skladu v obci Mirovice. Pachatel překonal zámek vrat, aby se dostal dovnitř, poté odtud ukradl stavební materiál, keramiku a také spojovací materiál. Celková škoda, kterou majiteli skladu a majiteli uskladněného materiálu způsobil, přesáhla částku 5 000 korun. Svůj skutek spáchal v době, kdy je na území naší republiky vyhlášen nouzový stav. V případě jeho dopadení a prokázání viny tak hrozí pachateli za přečin krádeže trest odnětí svobody až do výše osmi let.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

13. prosince 2020

