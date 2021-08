Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v šatně a ve výrobní hale

Jindřichův Hradec - Způsobil škodu za více než 21 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec pátrají po neznámém pachateli, který se v přesně nezjištěné době, někdy od 30. července do 16. srpna dopustil trestného činu krádeže. Ke skutku došlo v šatnách jedné firmy v Jindřichově Hradci. Pachatel za použití násilí vnikl do šatních skříněk zaměstnanců odkud odcizil firemní boty a kraťasy a sadu s nářadím. Poté pokračoval do výrobní haly, odkud ukradl několik vrtaček. Celková škoda, kterou zloděj způsobil, přesáhla částku 21 000 korun. Policisté zahájili úkony trestního řízení a na případu intenzivně pracují.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

17. srpna 2021

