Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Zloděj v policejní uniformě

Policisté hledají muže, který v policejní uniformě vykradl servis s elektronikou.

Policisté z místního oddělení Žižkov řeší případ krádeže peněz a dvou mobilních telefonů v servisu elektroniky na Husitské ulici v Praze 3. Do servisu přišel muž v policejní uniformě s tím, že se mu v notebooku zasekla sim karta. Ač to normálně není zvykem, tak technik nechal zákazníka v obchodě samotného, protože si myslel, že se jedná o policistu a působil na něj důvěryhodně. Mezi tím, co byl technik v dílně, tak muž prohledal obchod, odcizil dva mobilní telefony a hotovost z poklady. Celkem tak způsobil škodu za téměř třicet tisíc korun. Přibližně po patnácti minutách se technik vrátil i s opraveným notebookem a ve své dobrotě za opravu ani nic nechtěl. To ale ještě nevěděl, že ho muž v uniformě okradl.

Jednání podezřelého a jeho podobu zachytila kamera a nyní pátráme po jeho totožnosti. Jestliže ho někdo poznává, ať se ozve na linku 158. Za trestný čin krádež mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Kriminalisté, kteří na případu pracují, jsou přesvědčení, že se o pravého policistu nejednalo a muž byl pouze do policejní uniformy oblečený.

por. Bc. Jan Daněk – 8. 6. 2019

