Zloděj v kavárně

Český Krumlov - Ukradl peníze i alkohol.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově byli přivoláni do jedné kavárny nedaleko Českého Krumlova k případu krádeže a poškození cizí věci. Někdy v době od 17. do 18. července sem zavítal neznámý pachatel, který pravděpodobně kamenem poškodil skleněnou výplň dveří vedoucích do objektu. Poté vstoupil dovnitř a odczil odtud finační hotovost, několik lahví tvrdého alkoholu, jeho pozornosti neunikl ani IP telefon a nepohrdl ani čokoládou. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobil, přesáhla částku 18 000 korun. Policisté po totožnosti pachatele intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

19. července 2022

