Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v domě

Jindřichův Hradec - Ukradl věci za více než 40 000 korun.

Škodu ve výši 42 000 korun způsobil zatím nezjištěný pachatel, který se v přesně nezjištěné době, někdy od 1. do 10. května vloupal do jedné budovy v Kardašově Řečici. Pachatel vnikl nejprve na částečně oplocený pozemek, kde je budova umístěna. Do ní se dostal přes garáž. Zde pak kradl, odnesl si motorovou pilu, několik strunových kytar, reprosoustavy, gramofon, kávovar a křovinořez. Ze skladu, který je v zadní části pozemku si ještě odnesl elektrocentrálu a stolní brusku. Prostor pak i s lupem opustil. Svým jednáním se dopustil trestného činu krádeže a porušování domovní svobody. Případem se intenzivně zabývají policisté z obvodního oddělení v Jindřichově Hradci, kteří po pachateli pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. května 2021

