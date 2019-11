Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v domě

České Budějovice - Ze sklepa zmizely šperky. (Hlasová schránka 974 221 116)

Nepříjemné překvapení čekalo v sobotu dopoledne na majitele sklepa v jednom domě v ulici K. Weise v Českých Budějovicích. Do domu se totiž v přesně nezjištěné době, někdy od 18. do 23. listopadu, vloupal neznámý pachatel. Zamířil do prostoru sklepních kójí. Nejprve vylomil vložku zámku u vchodu do prostoru úklidu, místnost prohledal, ale nic zde neodcizil. Poté si vybral jeden sklep, za použití násilí do něj vnikl odcizil odtud několik párů náušnic a přesně nezjištěné množství značkové kosmetiky. Vše v hodnotě minimálně 12 000 korun. Další škodu pak způsobil poškozením zařízení domu. Celková škoda tak přesáhla částku 13 000 korun. Neznámý pachatel je podezřelý ze spáchání přečinu krádeže a porušování domovní svobody. Po jeho totožnosti pátrají českobudějovičtí policisté.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

24. listopadu 2019

