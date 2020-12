Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v dílně

Český Krumlov – Věžovatá Pláně – Odcizil věci za více než 30 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení v Českém Krumlově pátrají po neznámém pachateli, který se v době od 7. do 8. prosince 2020 vloupal do dílny jedné z firem v obci Věžovatá Pláně, odtud odcizil svářečku CO VARIO Star 247, podlouhlou nabíjecí svítilnu LED s nabíječkou a 20 l barel, ve kterém bylo 10 litrů čistícího prostředku. Vše v celkové za více než 30 000 korun. Na místě činu udělali policisté všechny potřebné úkony a nyní se případem intenzivně zabývají.

por. Bc. Lenka Pokorná ck.pis@pcr.cz

tisková mluvčí a preventistka

13. prosince 2020

vytisknout e-mailem