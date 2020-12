Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v chatové oblasti

Strakonice - Ukradl vše, co mu přišlo pod ruku.

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele několika rekreačních objektů, které jsou umístěné v jedné chatové oblasti u obce Malenice. V přesně nezjištěné době, někdy od 9. do 16. prosince, totiž v této chatové oblasti řádil neznámý pachatel. Za použití násilí se vloupal do čtyřech chalup a poté si z nich odnesl prakticky vše, co mu přišlo pod ruku a co mělo nějakou hodnotu. Majitelé objektů tak přišli např. o dalekohled, kukačky, různé nářadí, křovinořez, radiomagnetofon, holinky, kamna, lednici, pilu, tenisovou raketu, ale také o polštář či peřinu, chemický záchod a vodní dýmku a spoustu dalších věcí. Dále pak pachatel poškodil okenici a dveře u dalších dvou objektů. Svým jednáním způsobil škodu za téměř 60 000 korun. Svůj čin spáchal v době vyhlášeného nouzového stavu. V případě jeho dopadení a prokázání viny mu tak za trestný čin krádeže a porušování domovní svobody hrozí trest odnětí svobody až do výše osmi let. Případem se nyní zabývají policisté z obvodního oddělení ve Volyni.

18. prosince 2020

