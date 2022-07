Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v chatě

Prachatice - Odcizil fotopast.

Policisté z obvodního oddělení v Prachaticích pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který někdy v době od 30. června do 7. července zavítal do obce Budkov, kde se vloupal do jedné rekreační chalupy. Nezjištěným předmětem poškodil vstupní dveře a následně se dostal do objektu, ze kterého ukradl fotopast a také paměťovou kartu. Vše v hodnotě bezmála 5 000 korun. Policisté na místě činu provedli nezbytné úkony a nyní se případem intenzivně zabývají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

8. července 2022

