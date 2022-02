Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v bytovém domě

České Budějovice - Ukradl jízdní kolo.

Nepříjemné překvapení čekalo na obyvatele jednoho domu v ulici Průběžná v Českých Budějovicích, když zjistili, že někdy v době od 4. do 5. února vnikl do jejich bytového domu neznámý pachatel. Poškodil zamykací mechanismus vstupních dveří a pak se dostal rovněž za použití násilí do společné místnosti, která slouží na odkládání kol. Poté překonal zámek, kterým bylo uzamčeno pánské horské jízdní kolo značky Leader Fox za více než 8 000 korun a ocizil ho. Celková škoda, kterou tak zloděj poškozením zařízení domu a krádeží způsobil, přesáhla částku 14 000 korun. Po totožnosti pachatele intenzivně pátrají policisét z obvodního oddělení České Budějovice.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

6. února 2022

vytisknout e-mailem