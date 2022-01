Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj v areálu firmy

Tábor - Odnesl si finanční hotovost.

Policisté z obvodního oddělení Sezimovo Ústí pátrají po pachateli trestného činu krádeže. Ten někdy v době od 8. do 10. ledna vnikl do haly jedné firmy v oploceném areálu v Plané nad Lužnicí. Následně se dostal do stavební buňky, která slouží jako zázemí pro zaměstnance a odtud si odnesl dvě plastové krabičky s finanční hotovostí. Celková škoda, kterou krádeží a poškozením způsobil, dosáhla výše 1 500 korun. Policisté se případem intenzivně zabývají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

11. ledna 2022

