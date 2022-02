Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj usnul v autobuse

MOSTECKO - Štěstí nahrálo policistům; Ukradl košík s klobásami; Řídili s pervitinem.

Zloděj „ležící spící“

Mostečtí policisté v těchto dnech obvinili ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci 39letého muže z Chomutovska. Podle nich má na svědomí vloupání do dvou autobusů z minulého týdne a navíc ještě jednu vloupačku do osobního vozidla ze září loňského roku. V tomto případě „hrálo štěstí do karet“ policistům. Podezřelý totiž v místech, kde měl minulý týden krást, usnul. Spící byl nalezen na zadních sedačkách v jednom z vykradených autobusů. Objevili ho tam přivolaní litvínovští policisté spolu s oznamovatelem. Ten zalarmoval hlídku v nočních hodinách, když zjistil, že u autobusů není něco v pořádku. V busech se měl Chomutovan zaměřit na pokladničky, ze kterých měl vybrat mince v hodnotě cca 7 tisíc korun. Policisté následně zjistili, že kromě těchto dvou nočních krádeží, má mít na svědomí také vloupání do zaparkovaného osobního vozidla Škoda Octavia z konce loňského září. Z auta měl tehdy vzít věci za téměř 10.000 korun. Jednalo se o brýle, kapsář a reproduktor. Ke všem skutkům došlo v Litvínově. Celková škoda, kterou 39letý muž způsobil odcizením věcí, dosahuje částky téměř 17.000 korun. Poškození všech vozidel bylo předběžně vyčísleno na částku daleko vyšší, na 122.000 korun. Obviněný se nyní nachází ve výkonu trestu pro jinou trestnou činnost. Vyšetřování nadále pokračuje.

Ukradl košík s klobásami

Policisté zjistili, kdo stojí za prosincovou krádeží deseti kilogramů klobás z balkónu v 1. patře jednoho mosteckého bytu. Podle nich jde o 34letého muže z Litvínova. Ten jim to nyní přiznal. Podezřelý podle svého vyjádření vlezl na balkón, kde údajně hledal něco k pití. Při tom si měl všimnout proutěného košíku s jablky a zavěšených klobás. Jablka z košíku vyndal a následně tam měl dát uzeninu. Z místa potom zmizel. Část lupu prý zkonzumoval, část měl prodat. Škoda byla vyčíslena na 4.700 korun. Litvínovan si od policistů mosteckého obvodního oddělení v těchto dnech převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu krádež vloupáním a porušování domovní svobody. Pokud bude uznán vinným, za mřížemi může strávit až tři roky.

Řídili s pervitinem

Výsledek odborného vyjádření nyní potvrdil podezření policistů hlídkové služby, že 46letý řidič osobního vozidla kontrolovaný v Mostě ve večerních hodinách 12. ledna měl v sobě drogu. Muž z Děčínska užití pervitinu nepopíral. Nyní si od policistů převzal sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což může být odsouzen až k ročnímu odnětí svobody.

O dva dny dříve, v odpoledních hodinách, policisté ze stejného oddělení, kontrolovali v Mostě 42letého Litvínovana, který seděl za volantem vozu. I u něj se v těchto dnech potvrdilo podezření na užití nepovolené návykové látky. Výsledkem odborného vyjádření bylo, že i tento muž řídil pod vlivem pervitinu. Také jeho neminulo sdělení podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Oba případy jsou šetřeny ve zkráceném přípravném řízení mosteckým obvodním oddělením.

vytisknout e-mailem