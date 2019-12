Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj úřadoval v domě

KLADENSKO – Pomozte při dopadení pachatele.

Na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno Kročehlavy bylo oznámeno, že v průběhu dne 22. prosince 2019 od brzkých ranních hodin do pozdních večerních hodin se vloupal dosud neznámý pachatel do rodinného domu v ulici Vrchlického v Kladně. Neznámý pachatel za užití násilí poškodil uzamčené vchodové dveře a vnikl do rodinného domku. Následně z jednoho z pokojů odcizil tablet značky Samsung a notebook značky Sony Vaio a dále čtyři krabičky cigaret.

Pachatel tímto svým jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 7 500,-Kč.

Kladenští policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří se v inkriminovaném čase mohli pohyboval poblíž vykradeného domu ve Vrchlického ulici v Kladně nebo spatřili zde se pohybující podezřelou osobu, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

27. prosince 2019

