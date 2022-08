Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj ukradl elektrickou koloběžku a pilu

Jindřichův Hradec - Škoda dosáhla výše bezmála 20 000 korun.

Policisté z obvodního oddělení Jindřichův Hradec vyjeli v úterý 16. srpna do jedné vesnice u Jarošova nad Nežárkou. Zde neznámý pachatel někdy v době od 15. do 16. srpna vnikl na dvorek jednoho stavení, otevřel garáž a odcizil odtud elektrickou koloběžku značky Wega. Následně zamířil do kolny a odtud ukradl motorovou pilu značky značky Husqvarna. Pak stavení i s ukradenými věcmi opustil. Celková škoda, kterou spácháním tresného činu krádeže a porušování domovní svobody způsobil, dosáhla výše 18 000 korun. Policisté nyní po pachateli intenzivně pátrají.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

17. srpna 2022

