Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Zloděj ukradl 4000 kusů cigaret za téměř 30 tisíc korun

JIČÍNSKO – Zřejmě vášnivý kuřák, z trafiky zmizelo téměř 200 krabiček cigaret.

V období od 16:30 hodin dne 8.11. 2024 do 06:00 hodin 9.1.2024 došlo k vloupání do trafiky v Lázních Bělohrad na náměstí K.V. Raise. Dosud neznámý pachatel poškodil rám okna, které si následně otevřel a vnikl do prostoru trafiky. Zde odcizil přibližně 200 balíčků cigaret různých značek. Celková škoda na odcizených cigaretách byla vyčíslena na téměř 30 tisíc korun. Pachateli v případě jeho dopadení a prokázání viny hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Policie vyzývá veřejnost, aby poskytla jakékoliv informace, které by mohly vést k dopadení pachatele. Pokud máte jakékoliv informace o tomto případu, kontaktujte prosím linku 158.

11.11.2024

por. Bc. Martina Jandová

vytisknout e-mailem