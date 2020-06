Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj u kiosku ukradl podsedáky

KLATOVY - Byl zadržen policisty. Podsedáky byly vráceny majitelce, zloděj byl obviněn z trestného činu. Nekradl totiž poprvé.

Dne 9. června 2020 zahájili klatovští kriminalisté trestní stíhání devětatřicetiletého muže z Klatov, který byl obviněn z trestného činu krádež. Toho se dopustil o den dříve, když v odpoledních hodinách v Klatovech u kiosku odcizil sedm podsedáků z molitanu s prošitým povlakem. Celková škoda byla vyčíslena na 350 korun. Po přijetí oznámení o krádeži policisté vyjeli na místo a podezřelého zdrželi i s podsedáky, které následně byly vráceny majitelce. Muže vyzvali k dechové zkoušce. Odborné měření ukázalo pozitivní výsledek 2,09 promile alkoholu v krvi. Muž byl umístěn do policejní cely. Jelikož byl na něj vydán i příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody za předchozí majetkovou trestnou činnost, byl po vystřízlivění eskortován do věznice. Krádež podsedáků tak nebylo jeho první protiprávní jednání, v posledních třech letech byl odsouzen pro obdobný trestný čin.



11. června 2020

