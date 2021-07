Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj smolař

TEPLICKO - Lapka se sám zamkl na místě činu a další zprávy.

K poněkud kurióznímu dopadení zloděje došlo v úterý odpoledne v Teplicích. V minulosti pětkrát odsouzený recidivista po patnácté hodině využil otevřených dveří a vnikl do budovy, kde si v 1. poschodí všiml klíče ponechaného v zámku dveří kanceláře. Klíč vyndal ze zámku a zamkl se v místnosti, aby ho někdo nepřekvapil. V kanceláři si dal to tašky dva mobily, parfém a sladkosti v celkové hodnotě necelých pět tisíc korun.

Zvenčí ale uslyšel vrzání parket z místnosti zaměstnanec, který si vzal náhradní klíč a zkoušel dveře otevřít. Když ale zjistil, že je zámek zevnitř zablokovaný, rychle mu došlo, že je asi uvnitř zloděj, a tak zavřel mříže na chodbě a zavolal na policii. Dvaadvacetiletý zoufalý lapka chtěl uniknout oknem, netroufl si ale vyskočit kvůli velké výšce a tak vyšel na chodbu a za zamčenou mříží už jen smířeně čekal na strážce zákona, kteří ho zadrželi. Ukradené věci policisté vrátili právoplatnému majiteli a muži sdělili podezření z přečinu krádeže, o druhu a výši trestu rozhodne soud.

Hledáme svědky nehod

Žádáme občany o podání svědectví s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 22:15 hodin 25. června do 14:00 hodin 26. června 2021 14:00 hod. nedaleko křižovatky ulic K. Světlé a Na Konečné v Dubí. Řidič neznámého vozidla měl poškodit zadní nárazník a dveře zavazadlového prostoru vozidla VW Polo a z místa ujet, aniž splnil opatření daná zákonem při účasti na dopravní nehodě.

Od nehody ujel i řidič, který mezi půlnocí a jedenáctou hodinou dopoledne dne 29. června 2021 v Kostomlatech pod Milešovkou, ulice Hlavní poškodil zaparkované vozidlo Volkswagen.

Pátráme také po neznámém řidiči, který v době od 19:00 hodin 15. června do 8:00 hodin 16. června 2021 v Teplicích, ul. Antonína Sochora na parkovací ploše u prodejny COOP poškodil levý přední bok zaparkovaného vozidla Audi A4, policisté na místě nalezli stopy laku modro - zelené barvy.

Z místa dopravní nehody ujel i řidič, který v době od 17:00 hodin 10. června do 12:00 hodin dne 11. června 2021 v Krupce, ul. Dukelských hrdinů na parkovišti u č. p. 280 naboural do levé strany zadního nárazníku u zaparkovaného automobilu Škoda Octavia.

K nehodě, od které účastník odjel, aniž by splnil opatření dané zákonem, došlo také v Teplicích, ulice Dr. Vrbenského u budovy ředitelství Lesů ČR. Neznámý řidič v době od půlnoci 14. června do 23:00 hodin 21. června 2021 narazil do sloupu veřejného osvětlení č. 1691, který byl v důsledku střetu poškozen.

Policisté žádají případné svědky, kteří by mohli poskytnout relevantní poznatky vedoucí k objasnění příčin a okolností nehod, aby se přihlásili na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260.

Řídil opilý

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je podezřelý 18letý mladík, kterého ve večerních hodinách zastavila v Teplicích policejní hlídka. Řidič osobního auta vykazoval známky podnapilosti, což potvrdila i dechová zkouška, při které mu policisté z oddělení hlídkové služby naměřili přes 1,8 promile alkoholu v dechu, pokud bude muž uznán vinným, hrozí mu až roční vězení.

