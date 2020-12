Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj si ze hřbitova v Radvanci odnesl zánovní náhrobní kámen i s deskou

ČESKOLIPSKO - Neviděli jste ho ?

Na Štědrý den odpoledne zašla 60letá žena na hřbitov do Radvance u Nového Boru navštívit společný hrob svého tatínka a prarodičů, který tu na jaře letošního roku nechala nově zřídit. Tentokrát ale namísto žulového náhrobního kamene a náhrobní desky , spatřila holý hrob, na kterém stála jen plastová krabice se třemi urnami. Zbytek ukradli zloději. krádež na hřbitově

Žena byla z pohledu na hrobové místo zdrcená. Ulevilo se jí až ve chvíli, kdy zjistila, že alespoň urny zůstaly netknuté. Vedle hrobu pak našla pohozenou desku s vyrytými jmény jejích nejbližších, která zlodějům k ničemu nebyla. Odcizená náhrobní deska i kámen jsou vyhotovené z leštěné žuly červenohnědé barvy a ze stejného materiálu byla i váza a nádobka na svíčku. Ačkoliv tu jde především o újmu psychickou, je na místě podotknout, že zloděj či zloději způsobili majitelce hrobu škodu za celkem 40 000 korun.

Vzhledem k tomu, že ke krádeži došlo v časovém úseku mezi 30. listopadem a 24. prosincem, tedy v době nouzového stavu, hrozí za ni pachateli či skupině pachatelů v případě dopadení až osmiletý trest odnětí svobody.

Pokud jste zpozorovali v inkriminovaném čase na hřbitově v Radvanci cokoliv podezřelého, co by mohlo s případem souviset, kontaktujte nás na naší bezplatné lince 158. Odnést tento těžký náklad ze hřbitova nebylo jistě pro zloděje snadné, proto by si jich mohl někdo všimnout.

28. 12. 2020

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

