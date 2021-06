Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj si klíči odemkl byt

MOSTECKO - Ten ve dveřích zapomněli poškození a zatímco spali, zloděj uvnitř kradl; Podnájemník rozprodal zařízení bytu.

O tom, že příležitost dělá zloděje, svědčí jeden případ, který objasnili policisté obvodního oddělení Most Zahradní. Podle nich, má na svědomí dubnovou krádež v bytě, kde spala rodina, 30letý muž Mostu. Vyšetřovatel ho obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Kradl už v minulosti a nyní je ve výkonu trestu odnětí svobody pro jiný delikt. Za vniknutí do cizí domácnosti mu nyní hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Do panelového domu na mosteckém sídlišti Výsluní se muž dostal krátce před 05. hodinou bez problémů, neboť vchodové dveře byly otevřené. Následně procházel patry domu a v jednom podlaží si všiml klíčů, které byly ve vstupních bytových dveřích. Místo, aby nájemníky upozornil na klíče ve dveřích, odemknul si a vstoupil do bytu, ve kterém hledal, co by odcizil. Na chodbě měl vzít batoh a z kabelky peněženku s hotovostí, doklady a platebními kartami, v obýváku vzal několikery hodinky, joysticky, hry, vše v hodnotě 34 tisíc korun. Peníze utratil, hodinky údajně rozdal náhodným zájemcům a ostatní věci prý zahodil do popelnice.

Podnájemník rozprodal zařízení bytu, které mu nepatřilo

Z přečinu zpronevěry obvinil vyšetřovatel mostecké policie 29letého muže z Karlovarska. Podle policistů měl muž v Mostě, kdy bydlel v pronajatém bytě, rozprodat zařízení, které bylo součástí bytu a které převzal do užívání. Při odchodu z bytu měl průběžně prodávat postel, skříně, sedačku, televizi, lampy, kuchyňské elektrospotřebiče, sadu nádobí, sprchový panel a další věci z bytu, které mu byly svěřeny spolu s bytem na základě dohody o uzavření nájemné smlouvy. Poškozenému majiteli tak obviněný muž způsobil celkovou škodu ve výši 65 tisíc korun.

