Zloděj se zmocnil starožitných sošek

KLADENSKO – Policisté pátrají po sedmdesáti kusech soch s motivem dětí a po „Římské jízdě“.

Policisté obvodního oddělení Kladno venkov v současné době prošetřují případ odcizených starožitných soch, který byl oznámen na linku 158 dne 20. května 2019.

Neznámý pachatel vnikl do neuzamčeného domu v ulici J. Seiferta v Kladně Švermov, a to v době večerních hodin 19. května 2019 do dvacáté hodiny následujícího dne. Neznámý pachatel poté z domu odcizil keramické sošky, které zde byly uloženy v krabicích. Odcizená byla starožitná soška „Římské jízdy“ o rozměru 50x40 v hodnotě necelých 31 000,-Kč. Dále bylo odcizeno 70 kusů sošek s motivem dětí, které byly taktéž uschovány v krabici v hodnotě 120 000,-Kč.

Dosud neznámý pachatel svým protiprávním jednáním způsobil majiteli celkovou škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku necelých 151 000,-Kč.

Policisté po pachateli nyní pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Policie vyzývá občany, kteří v inkriminovanou dobu mohli zaznamenat pohyb podezřelé osoby v ulici J. Seiferta v Kladně Švermov, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

21. května 2019

