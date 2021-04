Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj se zaměřil na stavební techniku

KLADENSKO - Odcizené vibrační pěchy a poškozená vibrační deska.

Na linku 158 bylo dne 29. března 2021 oznámeno vloupání do stavební buňky v obci Královice na Slánsku.

Dosud neznámý pachatel v době od 15.00 hodin dne 26. března do 06.20 hodin dne 29. března 2021 za užití násilí se vloupal do buňky. Následně z prostoru stavební buňky odcizil dva kusy vibračních pěchů a dále poškodil vibrační desku. Násilně vnikl i do vedlejší ubytovací buňky odkud odcizil rádio a nivelační přístroj. Pachatel tímto jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 185 000,-Kč. Ke skutku došlo v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté nyní případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním a po pachateli pátrají.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u stavební buňky v obci Královice. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do buněk a odcizil stavební techniku, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

1. dubna 2021

