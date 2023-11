Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj se vydával za policistu

CHOMUTOVSKO - Kriminalisté jeho identitu odhalili a dostali ho za mříže.

Chomutovští kriminalisté dostali za mříže muže, který měl bezmála 80letého seniora připravit o peníze a další věci v hodnotě téměř 1,5 milionu korun.

Okradený Chomutovan se na policii obrátil, když zjistil, že mu doma chybí trezor. V něm měl uschovanou finanční hotovost ve výši 1,3 milionu korun, několik tisíc euro, zlato a další věci.

Podle informací zjištěných policisty se neznámý pachatel na čin připravoval. V panelovém domě, kde senior bydlí, byl totiž pár dní předem na „obhlídce“ v doprovodu dalšího, zatím neznámého muže. Oba byli oblečeni tak, aby vypadali jako policisté, za které se také vydávali. Pod smyšlenou záminkou se na důchodce vyptávali sousedů. O pár dní později se do paneláku vrátil pouze jeden z nich, opět v přestrojení za policistu. Tentokrát se pomocí vymyšleného důvodu vetřel přímo do bytu seniora, jehož přesvědčil, že je policistou. Poté s ním diskutoval a v průběhu „návštěvy“ využil jeho nepozornosti, sebral trezor se zmíněnými věcmi a urychleně byt opustil.

Kriminalisté provedli rozsáhlé šetření, přičemž případ prověřovali i v rámci tzv. „legendy senior“, tedy ve spojitosti s možnou sériovou trestnou činností páchanou právě na seniorech. Zajištěním a vyhodnocením množství stop a operativní činností se jim podařilo získat poznatky, které směřovaly k osobě podezřelého, 44letého muže. Po vyhodnocení všech informací, které nasvědčovaly, že skutku se pravděpodobně dopustil právě tento recidivista, si vyžádali od státního zástupce souhlas s jeho zadržením. Dotyčného se jim podařilo následně vypátrat a zadržet v Praze, kde také provedli domovní prohlídku v jeho obydlí a získali tak další důkazy. Nedaleko místa krádeže se policistům podařilo nalézt i odcizený trezor, samozřejmě již vypáčený a prázdný.

Vyšetřovatel zadrženého muže, který byl před rokem propuštěn z vězení, obvinil ze spáchání zločinu krádeže a přečinů porušování domovní svobody a přisvojení pravomoci úřadu. Poté podal podnět k jeho vzetí do vazby, s nímž se ztotožnil jak státní zástupce, tak soud. Obviněný tedy na verdikt bude čekat za mřížemi, kde by mohl s ohledem na výši způsobené škody strávit v případě odsouzení až osm let.

V souvislosti s tímto případem policisté znovu varují zejména seniory, ale i další občany, aby nikdy do bytu nepouštěly cizí osoby, ať už jim tvrdí cokoli. Pokud si nejste jistí, s kým máte tu čest, do bytu ho v žádném případě nepouštějte a zavolejte na linku 158.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 23. listopadu 2023

