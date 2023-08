Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Zloděj se vloupal do stodoly

ÚSTÍ NAD LABEM - Ze stodoly bral vše, co lze následně snadno zpeněžit

Vloupání do stodoly

Střekovští policisté pátrají po pachateli, který se v průběhu víkendu vloupal do stodoly v obci Male Březno. Z této stodoly následně odcizil dětské jízdní kolo z. GT, pneumatické kladivo zn. HILTI, aku bourací kladivo zn. MIWAUKEE M18 CHX 502X, 10 ks vrtáků do betonu a gola sadu. Svým jednáním majiteli způsobil škodu kolem 45 tisíc korun.

Krádež stíracích losů

Krásnobřezenští policisté evidují případ, kdy pachatel pravděpodobně chtěl zkusit kolik štěstí má a na pobočce České posty se v nestřeženém okamžiku natáhnul přes výdejní okénko a odcizil 29 stíracích losů. Ovšem k jeho smůle policisté již vědí o koho se jedná a tento 42letý muž nejenom, že je v tuto chvíli podezřelý z trestného činu Krádeže, ale vzhledem k tomu, že se jedná o recidivu, tak mu hrozí trest odnětí svobody až do 3 let.

Ústí nad Labem 17. srpna 2023

por. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem