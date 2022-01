Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj se vloupal do sklepních kójí

PLZEŇ - Během noci si ze sklepa vynesl věci za desítky tisíc korun.

Viničtí policisté prověřují veškeré okolnosti nahlášené krádeže věcí ze sklepních kójí bytového domu, ke které s největší pravděpodobností došlo v noční době od 22. do 23. ledna 2022 v ulici Studentské v Plzni. Nekalé úmysly přivedly zloděje k vjezdovým vratům do společných garáží bytového domu. Po překonání vrat vnikl do suterénu domu a dále do společných prostor sklepních kójí. U tří kójí poškodil plechové uzamčené dveře, kterými se dostal dovnitř. Poškozeným ze sklepa zmizela elektrokoloběžka a dvě jízdní kola. Dále si k odcizení z dotčených kójí vynesl a připravil do chodby společných prostor ještě stahovák a nášlapné pedály na jízdní kolo, běžky, hokejové dresy a album s podepsanými hokejovými kartičkami a další oblečení, které již zřejmě nestihl odcizit. Svým jednáním pachatel způsobil dosud přesně nezjištěnou hmotnou škodu za několik desítek tisíc korun. Pachatel je v tomto případě podezřelý hned z několika trestních činů, kterých se na místě dopustil - krádež, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.

nprap. Veronika Hokrová

26. ledna 2022

vytisknout e-mailem