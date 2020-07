Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj se vloupal do rozestavěného domu

PRAHA VENKOV – ZÁPAD – způsobil škodu téměř sto osmdesát tisíc.

Policisté Obvodního oddělení Hostivice prošetřují vloupání do rodinného domu v obci Úhonice, ke kterému došlo v době do 19:00 hodin dne 20. července 2020 do 08:00 hodin dne 21. července 2020. Neznámý pachatel vnikl po poškození plastových oken do novostavby stojící na volně přístupném pozemku a z objektu odcizil různé nářadí a pracovní stroje v celkové hodnotě 100.000,- Kč. Poškozením výše zmiňovaných oken byla způsobena škoda 76.000,- Kč.

Skutek je prošetřován jako přečin krádeže a přečin poškození cizí věci a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedené nemovitosti v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Hostivice, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 882 750. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

22. července 2020

