Zloděj se vloupal do rodinného domu

BUKOVEC – Rozbil okno, vzniklým otvorem si je otevřel a vnikl do objektu. Ukradl sedm tisíc korun.

Policisté Obvodního oddělení Holýšov pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který se v blíže nezjištěné době od 06:30 hodin do 15:00 hodin dne 26. května 2021 vloupal do rodinného domu v obci Bukovec. Rozbil okno, vzniklým otvorem si je otevřel a vnikl do objektu. Ten prohledal a odcizil finanční hotovost 7 tisíc korun. Stejnou cestou pak dům opustil. Škoda na okně a na okenní roletě byla vyčíslena na 3 tisíce korun. Policisté provedli ohledání místa činu, kriminalistický technik zajistil kriminalistické stopy. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu porušování domovní svobody a trestného činu krádež. Pachateli hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

27. května 2021

