Zloděj se vloupal do nádrží nákladních vozidel

BEROUNSKO – Z nádrží bylo celkem odcizeno pět set litrů nafty.

Policisté obvodního oddělení Beroun v současné době prošetřují případ odcizených pohonných hmot z nádrží vozidel.

Dosud neznámý pachatel v době od 23. prosince do 28. prosince 2020 vnikl na pozemek firmy v obci Hýskov v ulici Na Břasích, kde se vloupal do nádrží dvou zaparkovaných nákladních vozidel značky Iveco. Z těchto nádrží odčerpal celkem 500 litrů nafty a poškodil obě víčka od palivové nádrže. Celkem vzniklá škoda činí 14 500,-Kč, z čehož škoda způsobená poškozením je ve výši 1 000,-Kč. Pachatel se tohoto protiprávního jednání dopustil v čase vyhlášeného nouzového stavu.

Policisté po pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže vloupáním.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do nádrží vozidel a odcizil pohonné hmoty policisté přivítají, na kterémkoliv policejním oddělení nebo na bezplatné lince 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

29. prosince 2020

