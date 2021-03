Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj se specializuje na nápojové automaty

KLADENSKO – Pomozte ho vypátrat.

Dvěma případy vloupání do nápojových automatů v Oblastní nemocnici Kladno se zabývají policisté Obvodního oddělení Kladno – město. Oba skutky byly nahlášeny ve středu 10. března 2021.

K prvnímu z nich došlo v době od 13:00 hodin 03. března 2021 do 11:35 hodin 10. března 2021. Zatím nezjištěný pachatel v přízemí budovy dětského oddělení s označením D vylomil čelní víko automatu, následně do automatu vnikl, vytáhl kasu, ze které odcizil drobné mince v dosud nezjištěném množství a hodnotě. Škoda na poškození automatu byla vyčíslena na 2.200,- Kč.

Druhý skutek se stal v době od 18:00 hodin do 18:45 hodin v 1. patře budovy CAM na kardiologickém oddělení. Zde neznámý pachatel získal přístup do přístroje přes dveře automatu, vytáhl kasu, ze které odcizil mincovník s drobnými mincemi v dosud nezjištěném množství a hodnotě. Kasu poté odhodil do odpadkového koše, který se nacházel vedle automatu. I v tomto případě byla škoda vyčíslena na 2.000,- Kč.

Oba případy jsou prošetřovány jako trestné činy krádeže a jelikož se pachatel skutků dopustil za situace, v rámci které byl na území České republiky usnesením vlády České republiky č. 196 ze dne 26. února 2021 v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro celé území České republiky nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19, tedy v době extrémně škodlivého stavu, v rámci kterého je potřeba směřovat veškeré lidské zdroje právě a toliko k odstranění tohoto extrémně škodlivého stavu, hrozí mu trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Aby se podařilo zloděje vypátrat a následně zadržet, přivítali by policisté jakékoliv informace od svědků, kteří spatřili v okolí výše uvedených automatů v inkriminovanou dobu podezřelé osoby. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Kladno - město, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 873 500. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. března 2021

