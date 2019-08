Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Zloděj se schovával na toaletách

Tábor - Bechynští policisté jej dopadli i díky všímavému občanovi. (Hlasová schránka 974 226 916)

Ve čtvrtek 8. srpna dopoledne přijali policisté z obvodního oddělení v Bechyni oznámení o případu vloupání do domu. Volal jim všímavý občan, který uvedl, že si všiml na sídlišti 5. května muže, který přelezl oplocení pozemku jednoho domu, poté vstoupil na venkovní terasu a následně se oknem pokusil dostat do domu. Muž zloděje při jeho počínaní vyrušil a ten se dal na útěk. Oznamovatel se vydal za ním, ovšem ztratil se mu z dohledu. Policistům poté dokázal pachatele přesně popsat a na základě jeho výpovědi pak po něm policisté začali pátrat. Objevili ho na toaletě v budově na autobusovém nádraží. Okamžitě jej zadrželi a eskortovali na obvodní oddělení policie v Bechyni k provedení dalších úkonů. Zjistili, že se jedná o muže (37 let) z Prachaticka, který byl v minulosti za obdobný čin potrestán. Tentokrát jej policisté podezřívají z trestného činu porušování domovní svobody a krádeže. Případ prověřují ve zkráceném přípravném řízení, muž by tak měl do dvou týdnů znovu stanout před soudem.

por. Ing. Štěpánka Uhlířová, krpc.pio@pcr.cz

9. srpna 2019

