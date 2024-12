Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj se přišel přiznat k vloupání do kiosku poté, co na místě činu zapomněl batoh s osobními doklady

ČESKOLIPSKO - Majiteli způsobil škodu za 44 000 korun.

V sobotu zhruba 40 minut po půlnoci nás upozornili občané na tísňové lince 158 na to, že se pravděpodobně někdo vloupal do kiosku Pizza Parking u Kauflandu v Novém Boru, ve kterém v tuto pozdní hodinu zahlédli podezřelé světlo. Operační důstojník tam okamžitě vyslal motorizovanou hlídku. Jakmile ji zloděj zaregistroval, utekl odtud, ovšem v panice zanechal nedaleko místa činu spolu s kradeným zbožím také svůj batoh.

Když si to uvědomil, pochopil, že spravedlnosti neujde a za policisty se před Kaufland vrátil, aby se jim k vloupání přiznal. Pokud by ho nezpackal, skončily by v jeho rukách potraviny potřebné pro přípravu pizzy v celkové hodnotě 26 000 korun. Za dalších 18 tisíc korun způsobil majiteli škodu na znehodnocených surovinách a na dveřích. Sedmadvacetiletému muži z Liberce jsme ještě o víkendu sdělili podezření ze spáchání přečinů krádeže a poškozování cizí věci s trestní sazbou až dvou let odnětí svobody.

Ve svém batohu, který si před krádeží u stánku odložil, a pak na něj ve zmatku zapomněl, měl nejrůznější osobní dokumenty včetně výzev od soudu nebo od policie se svým jménem, adresou bydliště a datem narození. Práci s objasněním případu nám tedy usnadnil i bez svého přiznání. Případy, kdy pachatel zanechá na místě činu svou "vizitku", je sice málo, ale čas od času se stávají.

11. 12. 2024

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout e-mailem