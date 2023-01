Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Zloděj s lupem daleko neutekl

SEMILSKO - Do jeho pronásledování se úspěšně zapojili kolemjdoucí.

V pátek 6. ledna odpoledne oslovil 30letý cizinec 60letého místního muže na parkovišti před obchodem Tesco v Rokytnici nad Jizerou a ptal se ho na cestu do Harrachova. Starší muž mu ji ochotně vysvětlil, a když se k němu otočil zády, aby si uložil nákup do auta, cizinec mu ze zadní kapsy montérkových kalhot vytáhl peněženku a začal s ní utíkat.

Okradený se za ním rozeběhl a křičel na něj, ať mu ji vrátí. I když byl zloděj o 30 let mladší než on, dokázal ho po městě pořádně prohnat. Do pronásledování cizince se také zapojil obětavý manželský pár. Zloděje, který se ve městě nevyznal, si tak ve třech mohli nadběhnout a obklíčit ho. Jejich strategie a využití výhody místní znalosti zafungovaly, a když se žena cizinci statečně postavila do cesty v jedné ulici, ve snaze vyhnout se jí, upadl na blátě a sedl si na zadek. Toho využila a peněženku mu vytrhla z ruky.

Cizinec svým pronásledovatelům ještě na chvíli utekl, ale po několika minutách ho zadržela naše policejní hlídka a nasadila mu pouta. Celý víkend pak strávil v policejní cele a také si vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. V rámci zkráceného přípravného řízení jsme ho včera předvedli před soudce Okresního soudu v Semilech, který nad ním vynesl rychlý verdikt, a to trest vyhoštění na dobu dvou let. Včerejší rozhodnutí soudu je pravomocné.

10. 1. 2023

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

