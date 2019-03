Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Zloděj recidivista

Začátkem března letošního roku ho pustili z vězení a opět kradl.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Doubravka sdělili podezření 23letému muži z Českokrumlovska. Ten včerejšího dne v odpoledních hodinách v jednom z plzeňských supermarketů odcizil zboží za bezmála 500 korun. Mladý zloděj si do bundy, ve které přišel do obchodu, uschoval různé druhy bižuterie, jako jsou náušnice nebo prstýnky. S uschovaným zbožím následně prošel přes pokladní zónu, aniž by ho zaplatil. Za pokladnami mladého muže zastavil pracovník ostrahy, který ho vyzval, aby s ním odešel do zázemí prodejny. Zloděj neprotestoval a následoval muže z ostrahy. Uvedeného jednání se mladý zloděj dopustil i přesto, že byl již za přečin krádeže v minulosti odsouzen Okresním soudem Plzeň město, kdy dostal trest odnětí svobody, který již vykonal. Nyní mu hrozí až tři roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

vytisknout e-mailem