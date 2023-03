Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Zloděj řádil v chatách v Napajedlech

ZLÍNSKO: Těžko říct, co hledal.

Policisté z Napajedel od včerejška pátrají po pachateli krádeží a pokusů o krádeže z chat v Napajedlech, kde se celková prozatím zjištěná škoda, která vznikla převážně poškozením dveří, vyšplhala na více než jedenáct tisíc korun. Za trestné činy krádež a porušování domovní svobody mu v případě jeho vypátrání hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

Zloděj nejprve odstranil visací zámek u vstupu do zahrádkářské kolonie. Vloupal se do dvou chat, do jedné se dostal bez poškození vstupních dveří, ale nic zevnitř neodcizil. Vypáčil také dveře od sklepa, odkud se ale pravděpodobně také nic neztratilo. Z druhé chaty odcizil majiteli po vypáčení vstupních dveří a rozbití dveří do sklepa bluetooth reproduktor včetně příslušenství.

Do dalších dvou chat se pokusil vloupat, u jedné rozbil maketu kamery umístěnou nad vchodem a poškodil dveře, u druhé chaty poškodil bezpečnostní dveře, řetěz, který zajišťoval vstupní branku a také zamykací mechanismus branky. Přesto se mu do chaty dostat nepodařilo.

Preventivní rady:

www.stopvloupani.cz

https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2022-nenechte-se-prekvapit.aspx

15. března 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

