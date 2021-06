Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Zloděj při vloupání způsobil značné poškození

BEROUNSKO – Pomozte při dopadení pachatele.

Policisté obvodního oddělení Beroun nyní prošetřují vniknutí na pozemek a odcizení věcí z rodinného domu v obci Vysoký Újezd.

Neznámý pachatel v průběhu dne 15. června 2021 v časovém rozmezí od 08.00 do 11.00 hodin pravděpodobně vnikl neuzamčenými vstupními vrátky na oplocený pozemek rodinného domu v obci Vysoký Újezd – Kozolupy. Následně pachatel použil násilí při vstupu do domu, přičemž poškodil plastové okno s parapetem a plastový truhlík. Po vniknutí dovnitř zde odcizil dětskou peněženku s finanční hotovostí. Svým jednáním pachatel způsobil majiteli škodu v celkové výši 16 200,-Kč, z toho škoda vzniklá poškozením činí 13 500,-Kč.

Policisté po podezřelém pachateli pátrají a případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže.

Aby se podařilo pachatele dopadnout, přivítali by policisté informace od případných svědků této události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se u rodinného domu v obci Vysoký Újezd Kozolupy. Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, který se vloupal do rodinného domu, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

18. června 2021

